Учёные придумали, как остановить старение. Таблетка бессмертия будет готова через 10 лет

Гарвардская школа медицины, Институт физико-химической биологии им. Белозерского МГУ и Массачусетский технологический институт совместно разработали омолаживающий коктейль.
Учёные предоставили доказательства эффективности нового метода EPOCH (Epigenetic Programming of Old Cell Health), который способен превратить клетку взрослого организма в молодую. Проще говоря, повернуть вспять клеточное старение. Предполагается, что с помощью всего одной таблетки удастся справиться с возрастными заболеваниями.
Похожий подход к омолаживанию был предложен японским профессором в 2006 году, за что тот был удостоен Нобелевской премии. Его метод включает усиление генов, способных превращать взрослые клетки в молодые.
Сейчас проходят испытания нового способа. По приблизительным оценкам, он может стать доступен для широкой публики в течение следующих 10 лет. Эта технология обещает значительный прорыв в науке и может предоставить эффективные средства борьбы с процессами старения.
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