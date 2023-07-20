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Мужчина уехал из дома на семь месяцев, чтобы похудеть. Посмотрите, как сильно он изменился

Мужчина уехал из дома на семь месяцев, чтобы похудеть. Посмотрите, как сильно он изменился
Ирландец переехал в дикую природу ради похудения
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Брайан О'Кифф решил кардинально изменить жизнь после того, как его вес пересёк отметку в 150 килограмм. Мужчина провёл всю жизнь в Корке (Ирландия), но ради тела мечты на семь месяцев покинул дом и поселился в небольшой деревне на Мальорке. Там, где его любимая еда, а также семья и друзья были недоступны, мужчине удалось сбросить около 60 килограмм. Когда он вернулся, родные его не узнали.

Bryan O'Keeffe
Bryan O'Keeffe
Bryan O'Keeffe
Bryan O'Keeffe

Брайан и до поездки пытался похудеть всеми возможными способами, но у него не получалось, вес возвращался обратно. Поэтому он и решил бороться с проблемой кардинально. Когда он переехал на Балеарские острова, то почти полностью оборвал связь с близкими, лишь иногда созваниваясь с больным отцом.

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На острове мужчина в первую очередь сократил калораж своего рациона. Пищевая ценность его питания за день не превышала 2200 калорий. В последний месяц он снизил до 1750 калорий. Из активностей на первых порах были только пешие прогулки, но со временем Брайан перешёл к более серьёзным тренировкам:

За семь месяцев я ни разу не взял выходной. Я потерял счёт количеству полученных травм, но отказался сдаваться и просто продолжал тренироваться, несмотря на боль. Каждый день я просто старался сделать ещё одно повторение, ещё одну дистанцию, ещё один километр — все, что я мог сделать, чтобы стать на один процент лучше.

Семья и друзья были шокированы его формой. Брайан признался, что возвращаться домой с такими результатами было приятно.

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