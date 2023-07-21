Секреты от Арнольда Шварценеггера, которые помогут вам выжать максимум из тренировки

Сложно найти более известного бодибилдера, чем Арнольд Шварценеггер. Сейчас ему 75 лет, но он продолжает тренироваться. Каждый день культурист ездит на велосипеде в любимый тренажёрный зал. Он, как никто другой, знает, что поможет вам во время занятий спортом выжать из себя максимум.

Важный элемент его тренировок — разминка. Перед подходом с серьёзным весом он делает большое количество повторений без утяжелений. По его словам, это отличная возможность не только размять мышцы, но и проверить, как ваше тело чувствует себя в этот день.

Кроме того, так вы запомните правильную технику упражнений, установится прочная связь между телом и мозгом. Ещё важно, что во время коротких повторений произойдет прилив крови к мышцам.

В работе с весами Железный Арни требует от себя всегда полной амплитуды движения. Он уверен: нельзя останавливаться даже в нескольких миллиметрах от конечного положения в упражнении. Иначе время, когда мышцы в напряжении, сокращается.

Кроме того, культурист настаивает на том, что тело должно быть развито гармонично. Поэтому он всегда прорабатывает заднюю дельту. По мнению Шварценеггера, это помогает предотвратить травмы плеча и спастись от сгорбленной осанки.