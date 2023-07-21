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Секреты от Арнольда Шварценеггера, которые помогут вам выжить максимум из тренировки

Секреты от Арнольда Шварценеггера, которые помогут вам выжать максимум из тренировки
Секреты тренировки от Арнольда Шварценеггера
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Сложно найти более известного бодибилдера, чем Арнольд Шварценеггер. Сейчас ему 75 лет, но он продолжает тренироваться. Каждый день культурист ездит на велосипеде в любимый тренажёрный зал. Он, как никто другой, знает, что поможет вам во время занятий спортом выжать из себя максимум.

Важный элемент его тренировок — разминка. Перед подходом с серьёзным весом он делает большое количество повторений без утяжелений. По его словам, это отличная возможность не только размять мышцы, но и проверить, как ваше тело чувствует себя в этот день.

Кроме того, так вы запомните правильную технику упражнений, установится прочная связь между телом и мозгом. Ещё важно, что во время коротких повторений произойдет прилив крови к мышцам.

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В работе с весами Железный Арни требует от себя всегда полной амплитуды движения. Он уверен: нельзя останавливаться даже в нескольких миллиметрах от конечного положения в упражнении. Иначе время, когда мышцы в напряжении, сокращается.

Кроме того, культурист настаивает на том, что тело должно быть развито гармонично. Поэтому он всегда прорабатывает заднюю дельту. По мнению Шварценеггера, это помогает предотвратить травмы плеча и спастись от сгорбленной осанки.

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