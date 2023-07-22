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Американские учёные назвали способ улучшить здоровье сердца за выходные

Американские учёные назвали способ улучшить здоровье сердца за выходные
Назван способ улучшить здоровье сердца за выходные
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Не у многих получается выделить время на спорт в течение рабочей недели. Недавнее исследование ученых показывает, что это не преграда на пути к оздоровлению. Учёные уверены: те кто занимаются спортом только в выходные, значительно снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Врачи Массачусетской больницы общего профиля изучили данные о 89 573 пациентах, предоставивших сведения для биобанка. Участники медицинского эксперимента носили наручное устройство с акселерометром в течение недели. Единственным условием для участников было систематически заниматься спортом: либо только на выходных, либо несколько дней в неделю.

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В результате врачи обнаружили, что шансы на развитие сердечной недостаточности у двух категорий различались не более, чем на 10 %. Доктор Патрик Эллинор, один из врачей — участников исследования, отметил:

Наши результаты показывают, что мероприятия по увеличению физической активности, даже если они проводятся в течение одного-двух дней в неделю, могут улучшить состояние сердечно-сосудистой системы.

Так что, если в загруженном рабочем графике время для спорта вы можете найти только в выходные, ничего страшного. Такие тренировки также принесут немало пользы.

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