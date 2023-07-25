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В мультяшном стиле: в Сети обсуждают предстоящую коллаборацию Nike с «Суперкрошками»

Инсайдеры сообщают о возможном сотрудничестве Nike с анимационной серией «Суперкрошки». Это один из культовых мультсериалов Cartoon Network середины нулевых.

Коллаборация Nike Фото: @zsneakerheadz

По предварительным данным, коллаборация представит миру моды уникальные модели кроссовок Dunk в трёх расцветках и дизайнах. Обувь станет воплощением героинь мультсериала и будет выполнена в соответствующих оттенках. Блоссом – розовый, Бабблс – голубой, Баттеркап – зелёный. Отличительной деталью станет вышитый увеличенный глаз на пятках ботинок.

В Сети уже ходят слухи о статусе выпуска коллекции. Предположительно, только одна из трёх расцветок будет доступна широкой публике. Две другие станут эксклюзивными и будут продаваться через ограниченные каналы.

Фанаты мультфильма смогут приобрести коллекцию уже в декабре этого года, если сообщения инсайдеров подтвердятся.