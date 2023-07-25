Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Главная Lifestyle Новости

В мультяшном стиле: в Сети обсуждают предстоящую коллаборацию Nike с «Суперкрошками»

В мультяшном стиле: в Сети обсуждают предстоящую коллаборацию Nike с «Суперкрошками»
Новая коллаборация Nike в мультяшном стиле
Аудио-версия:
Комментарии

Инсайдеры сообщают о возможном сотрудничестве Nike с анимационной серией «Суперкрошки». Это один из культовых мультсериалов Cartoon Network середины нулевых.

Коллаборация Nike

Коллаборация Nike

Фото: @zsneakerheadz

По предварительным данным, коллаборация представит миру моды уникальные модели кроссовок Dunk в трёх расцветках и дизайнах. Обувь станет воплощением героинь мультсериала и будет выполнена в соответствующих оттенках. Блоссом – розовый, Бабблс – голубой, Баттеркап – зелёный. Отличительной деталью станет вышитый увеличенный глаз на пятках ботинок.

Читайте также:
10 пар крутых баскетбольных кроссовок, которые можно носить в обычной жизни
10 пар крутых баскетбольных кроссовок, которые можно носить в обычной жизни

В Сети уже ходят слухи о статусе выпуска коллекции. Предположительно, только одна из трёх расцветок будет доступна широкой публике. Две другие станут эксклюзивными и будут продаваться через ограниченные каналы.

Фанаты мультфильма смогут приобрести коллекцию уже в декабре этого года, если сообщения инсайдеров подтвердятся.

Читайте также:
Почему в жару лучше тренироваться в синтетической одежде и выбирать баскетбольные майки?
Почему в жару лучше тренироваться в синтетической одежде и выбирать баскетбольные майки?
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023