В мультяшном стиле: в Сети обсуждают предстоящую коллаборацию Nike с «Суперкрошками»

Инсайдеры сообщают о возможном сотрудничестве Nike с анимационной серией «Суперкрошки». Это один из культовых мультсериалов Cartoon Network середины нулевых.
Коллаборация Nike
Фото: @zsneakerheadz
По предварительным данным, коллаборация представит миру моды уникальные модели кроссовок Dunk в трёх расцветках и дизайнах. Обувь станет воплощением героинь мультсериала и будет выполнена в соответствующих оттенках. Блоссом – розовый, Бабблс – голубой, Баттеркап – зелёный. Отличительной деталью станет вышитый увеличенный глаз на пятках ботинок.
В Сети уже ходят слухи о статусе выпуска коллекции. Предположительно, только одна из трёх расцветок будет доступна широкой публике. Две другие станут эксклюзивными и будут продаваться через ограниченные каналы.
Фанаты мультфильма смогут приобрести коллекцию уже в декабре этого года, если сообщения инсайдеров подтвердятся.
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