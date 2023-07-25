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Доктор Мясников дал простые советы для профилактики инсульта

Доктор Мясников дал простые советы для профилактики инсульта
Мясников дал советы для профилактики инсульта
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Инсульт – острое заболевание, которое может настигнуть не только пожилых людей, но и молодых. На что стоит обратить внимание, чтобы снизить риск его возникновения, рассказал доктор Мясников в соцсетях.

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Курение увеличивает риск атеросклероза на 50%. Отказ от сигарет способен значительно снизить вероятность возникновения инсульта.

Ранние признаки поражения сосудов головного мозга могут быть не всегда очевидны. Регулярные медицинские осмотры помогут выявить возможные риски.

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Если появились какие-либо симптомы – это уже сигнал о наличии проблем. Важно помнить, что здоровый образ жизни и профилактика должны стать приоритетом задолго до возникновения болезней.

Время – ключевой фактор. При своевременном вмешательстве с помощью специалистов возможно остановить процесс разращения тканей органа.

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