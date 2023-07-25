Доктор Мясников дал простые советы для профилактики инсульта

Инсульт – острое заболевание, которое может настигнуть не только пожилых людей, но и молодых. На что стоит обратить внимание, чтобы снизить риск его возникновения, рассказал доктор Мясников в соцсетях.
Курение увеличивает риск атеросклероза на 50%. Отказ от сигарет способен значительно снизить вероятность возникновения инсульта.
Ранние признаки поражения сосудов головного мозга могут быть не всегда очевидны. Регулярные медицинские осмотры помогут выявить возможные риски.
Если появились какие-либо симптомы – это уже сигнал о наличии проблем. Важно помнить, что здоровый образ жизни и профилактика должны стать приоритетом задолго до возникновения болезней.
Время – ключевой фактор. При своевременном вмешательстве с помощью специалистов возможно остановить процесс разращения тканей органа.
- 25 июля 2023
-
08:30
-
06:30
- 24 июля 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 23 июля 2023
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
- 22 июля 2023
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
- 21 июля 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 20 июля 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
11:58
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 19 июля 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30