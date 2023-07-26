Учёные назвали пять лучших продуктов для кишечника. Один из них точно есть у вас дома

Учёные Государственного университета Сан-Хосе назвали самые полезные продукты для кишечника на ежегодном собрании Американского общества питания 2023 года. Некоторые из них, скорее всего, имеются на вашей кухне.

Исследователи проанализировали данные о питательных веществах более 8 тыс. продуктов. Оказалось, что около трети из них содержат пребиотики – важные вещества для поддержания здоровья кишечника. Абсолютными лидерами по их содержанию оказались следующие: листья одуванчика, топинамбур, порей, чеснок и обычный лук.

Всего 100 г этих продуктов обогатят ваш организм 100-240 мг важных веществ. Другими источниками получения живых микроорганизмов оказались отруби, спаржа и коровий горох.

С учётом новых данных можно легко включить ту или иную пищу в свой рацион и позаботиться о здоровье желудочно-кишечного тракта.