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Медаль за гонку на дронах: в России утвердили новые виды спорта

Медаль за гонку на дронах: в России утвердили новые виды спорта
Минспорта признало новые виды спорта
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Гонки беспилотных воздушных судов и лазерный бой включены во Всероссийский реестр видов спорта. Указ Министерства опубликован на сайте.

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Признание получили и другие дисциплины. В список добавлены также брейкинг (вид танца), воздушная гимнастика, многоборье ГТО, авиационные гонки и фиджитал-спорт (комбинации физических упражнений и компьютерных игр).

Все перечисленные виды развиваются на общероссийском уровне, что отражает стремление распространения и популяризации спорта по всей стране.

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Владимир Путин поставил перед министерством амбициозную цель – к 2030 году добиться того, чтобы не менее 70% населения регулярно занимались физической активностью. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия успешно выполняет поручения президента. Включение новых и захватывающих видов спорта в реестр является одним из шагов в этом направлении.

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