Медаль за гонку на дронах: в России утвердили новые виды спорта

Гонки беспилотных воздушных судов и лазерный бой включены во Всероссийский реестр видов спорта. Указ Министерства опубликован на сайте.
Признание получили и другие дисциплины. В список добавлены также брейкинг (вид танца), воздушная гимнастика, многоборье ГТО, авиационные гонки и фиджитал-спорт (комбинации физических упражнений и компьютерных игр).
Все перечисленные виды развиваются на общероссийском уровне, что отражает стремление распространения и популяризации спорта по всей стране.
Владимир Путин поставил перед министерством амбициозную цель – к 2030 году добиться того, чтобы не менее 70% населения регулярно занимались физической активностью. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия успешно выполняет поручения президента. Включение новых и захватывающих видов спорта в реестр является одним из шагов в этом направлении.
- 25 июля 2023
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 24 июля 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 23 июля 2023
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
- 22 июля 2023
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
- 21 июля 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 20 июля 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
11:58
-
10:30
-
08:30
-
06:30