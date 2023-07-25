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Медаль за гонку на дронах: в России утвердили новые виды спорта

Гонки беспилотных воздушных судов и лазерный бой включены во Всероссийский реестр видов спорта. Указ Министерства опубликован на сайте.

Признание получили и другие дисциплины. В список добавлены также брейкинг (вид танца), воздушная гимнастика, многоборье ГТО, авиационные гонки и фиджитал-спорт (комбинации физических упражнений и компьютерных игр).

Все перечисленные виды развиваются на общероссийском уровне, что отражает стремление распространения и популяризации спорта по всей стране.

Владимир Путин поставил перед министерством амбициозную цель – к 2030 году добиться того, чтобы не менее 70% населения регулярно занимались физической активностью. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия успешно выполняет поручения президента. Включение новых и захватывающих видов спорта в реестр является одним из шагов в этом направлении.