Назван простой способ избавиться от привычки грызть ногти и кусать губы

Некоторые вредные привычки из детства остаются с нами на всю жизнь. Исследователи из Германии нашли способ перестать грызть ногти, царапать кожу, рвать на себе волосы или кусать губы в стрессовых ситуациях.
Учёные из Университетского медицинского центра «Гамбург-Эппендорф» провели шестинедельный эксперимент, где изучили поведение 268 человек. Участникам исследования предлагалось заменить навязчивое поведение на простое действие: несколько раз дотрагиваться пальцами обеих рук друг до друга или поглаживать ладонь. 53% участников эксперимента заметили после этого улучшения.
Наташа Бейлен, клинический психолог из Массачусетской больницы общего профиля, объяснила позитивные результаты исследования. Врач отметила, что это действие вполне подходит для «развязки» — так называется схожее с привычным стрессовым поведением действие, с помощью которого происходит подмена негативной реакции на позитивную. Так что неудивительно, что это работает.
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