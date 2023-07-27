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Назван простой способ избавиться от привычки грызть ногти и кусать губы

Назван простой способ избавиться от привычки грызть ногти и кусать губы
Простой способ избавиться от привычки грызть ногти
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Некоторые вредные привычки из детства остаются с нами на всю жизнь. Исследователи из Германии нашли способ перестать грызть ногти, царапать кожу, рвать на себе волосы или кусать губы в стрессовых ситуациях.

Учёные из Университетского медицинского центра «Гамбург-Эппендорф» провели шестинедельный эксперимент, где изучили поведение 268 человек. Участникам исследования предлагалось заменить навязчивое поведение на простое действие: несколько раз дотрагиваться пальцами обеих рук друг до друга или поглаживать ладонь. 53% участников эксперимента заметили после этого улучшения.

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Наташа Бейлен, клинический психолог из Массачусетской больницы общего профиля, объяснила позитивные результаты исследования. Врач отметила, что это действие вполне подходит для «развязки» — так называется схожее с привычным стрессовым поведением действие, с помощью которого происходит подмена негативной реакции на позитивную. Так что неудивительно, что это работает.

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