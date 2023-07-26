Диетолог назвала шесть симптомов нехватки углеводов в рационе
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С увеличением тренда на правильное питание появилась и демонизация углеводов. Дипломированный диетолог Меган Гилберт объяснила, почему цельнозерновые продукты важны для организма, и выделили признаки нехватки важных питательных веществ в рационе.
- Недостаток углеводов может привести к низкой терпимости и к раздражительности, ведь для мозга это основной источник энергии.
- Отсутствие достаточного количества этого вещества может повлиять на функцию щитовидной железы, отвечающей за терморегуляцию.
- Углеводы – топливо для организма. Отсутствие их в рационе может привести к утомляемости во время тренировок и снижению эффективности упражнений.
- Исследования показывают, что нехватка цельнозерновой пищи приводит к проблемам с памятью и работой мозга.
- Могут и возникнуть проблемы с усвоением питательных веществ, так как углеводы помогают поддерживать пищеварительную систему.
- Их резкое ограничение может привести к набору веса. Организм начинает запасать энергию в виде жира, препятствуя процессу похудения.
Диетолог рекомендует поддерживать здоровое количество элементов в рационе, одновременно обеспечивая достаточное потребление белка для насыщения.
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