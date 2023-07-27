Женщина с самой узкой талией в мире рассказала, как достигла такого результата

В 1999 году Кэти Юнг официально стала обладательницей самой тонкой талии в мире. На тот момент американке было 62 года. Сейчас ей 86 лет, но она сохранила свои уникальные параметры. В корсете талия женщины составляет всего 38,1 см, а без одежды — 53,34 см.

По словам Кэти, всё началось с её любви к викторианскому стилю. Ей всегда нравились исторические платья, но без утяжки носить их было невозможно. В первый раз она надела корсет в 18 лет, а в 30 стала носить его постоянно. Теперь Кэти снимает его только на час в день, чтобы помыться.

Мать двоих детей признаётся, что спокойно ведёт свою повседневную жизнь в корсете: водит машину, ходит на рыбалку и по магазинам. Женщина уверяет, что не чувствует каких-либо ограничений. Кроме того, муж Кэти — хирург-ортопед, он внимательно следит за состоянием позвоночника и рёбер рекордсменки.

У женщины, безусловно, есть свои особенности в питании. Она избегает продуктов, которые могут вызвать вздутие. Кроме того, Кэти старается питаться маленькими порциями, но часто. Из-за корсета она не может позволить себе переедать.