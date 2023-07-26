Сёрф, вечеринки, веселье: 28-30 июля пройдёт ежегодный фестиваль Wake Weekend в Завидово

28-30 июля ежегодный фестиваль Wake Weekend вновь объединит любителей экстремальных видов спорта и музыки. Посетители смогут насладиться профессиональными и любительскими соревнованиями по вейкборду, сёрф-маркетом, фудкортом, водными активностями и вечеринкой на пляже курорта Завидово.

Фестиваль Wake Weekend Фото: Пресс-служба

Мероприятие стартует уже в эту пятницу, 28 июля, в 18:00 с пляжной дискотеки. Для всех гостей на протяжении трёх дней будут открыты бар, зоны еды и маркет. В субботу можно будет посетить площадки для игры в волейбол и фрисби, а также посмотреть соревнования по вейкборду и скейтборду. Финальный день пройдёт в расслабленной атмосфере: вечеринка на главной сцене, пляжные и водные активности.

Фестиваль Wake Weekend Фото: Пресс-служба

Не упустите возможность окунуться в сёрф-культуру и прочувствовать истинный дух и стиль Wake Weekend. Будет ярко, весело и со вкусом, как и всегда. С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте организаторов.