Мик Джаггер не останавливается даже в 80: пробегает 19 км на концерте и снова женится

26 июля у лидера The Rolling Stones юбилей. Сегодня Мику Джаггеру исполнилось 80 лет. На своих концертах он по-прежнему невероятно активен. По подсчётам экспертов, певец проходит за одно шоу около 19 км. Это расстояние сопоставимо с дистанцией, которую пробегают за матч взрослые футболисты. А они по возрасту годятся исполнителю во внуки.

Несмотря на то что в 1960–1970-е образ жизни рок-звезды был далеко не здоровым, сейчас Мик тщательно следит за своим состоянием. В рационе Джаггера органическая пища: смузи, цельнозерновые макароны, рис, фасоль, курица и рыба. В качестве физической нагрузки музыкант выбирает бег.

К началу гастрольного тура он готовится, как спортсмен к марафону. Ведь Мик знает, что не будет просто стоять на сцене.

Мик Джаггер Фото: @mickjagger

К слову, недавно Джаггер удивил поклонников радостной новостью: он помолвлен. Его девушку зовут Мелани Хэмрик, и ей 36 лет. Так что концертный фитнес рок-звезды однозначно работает.