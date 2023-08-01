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Полный контроль: норвежские футболистки на ЧМ носят кольца для отслеживания менструации

Полный контроль: норвежские футболистки на ЧМ носят кольца для отслеживания менструации
На ЧМ заметили кольца для отслеживания менструации
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На чемпионате мира по футболу среди женщин были замечены умные кольца на пальцах игроков сборной Норвегии. Их носят Марен Мьельде, Эмили Хаави и Ингрид Сырстад Энген вне игр на поле.

Аксессуар не так прост. Он носит ценную информацию о состоянии здоровья девушек, а также предупреждает о приближении менструации. Наиболее важными причинами, по которым спортсменки используют их, являются контроль за сном, восстановление, а также оптимизация своей физической формы.

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Марен Мьельде отметила:

Кольцо помогает мне отслеживать температуру тела и начало месячных. Это очень важно для женщин в футболе.

На самом деле аксессуар популярен не только в кругу национальной команды. Футбольные клубы «Челси» и «Барселона» также поддерживают использование смарт-колец. Это делается для лучшего контроля тела, здоровья и предотвращения возможных травм.

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