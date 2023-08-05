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Эксперт рассказала, чем заменить море, если пока нет возможности путешествовать

Эксперт рассказала, чем заменить море, если пока нет возможности путешествовать
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Полезные свойства купания в солёной воде
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Шум прибоя часто используется для медитаций, засыпания. Звуки природы расслабляют нервную систему. В этот момент включается «эмбриональная память», и мы начинаем чувствовать безопасность. Однако некоторых людей может буквально тянуть к морю и солёной воде.

Анастасия Костомаха, сертифицированный травник, нутрициолог и биохакер, объяснила, в чём могут крыться причины этого и что делать, если пока нет возможности путешествовать.

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Большинство из нас с детства хранят приятные воспоминания об отпуске с родителями. Тогда всё было просто и легко, деревья были большими. В сознании возникает чёткая связь: море – это хорошо, беззаботно и весело.

У морской воды есть и реальный терапевтический эффект. Большинство из нас живут в тотальном дефиците микроэлементов. На отдыхе же вы можете напитаться магнием, йодом, калием, натрием через кожу и слизистую дыхательных путей. При этом выравнивается психологическое состояние и уходят негативные расстройства.

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Также соль по своей сути является природным антисептиком, убивающим бактерии и грибки. Отсюда её прекрасные свойства в профилактике различных заболеваний, растяжениях и травмах.

Сфера услуг может предложить вам талассотерапию, то есть буквально «лечение морским купанием».
Более бюджетный вариант домашнего спа – водные процедуры. 250 гр магниевой соли и соли Мёртвого моря – достаточный объём смеси для стандартной ванной.

Поваренная (пищевая) соль для терапевтических целей не подойдёт, так как она подвергается тщательной очистке.
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