Эксперт рассказала, чем заменить море, если пока нет возможности путешествовать

Шум прибоя часто используется для медитаций, засыпания. Звуки природы расслабляют нервную систему. В этот момент включается «эмбриональная память», и мы начинаем чувствовать безопасность. Однако некоторых людей может буквально тянуть к морю и солёной воде.
Анастасия Костомаха, сертифицированный травник, нутрициолог и биохакер, объяснила, в чём могут крыться причины этого и что делать, если пока нет возможности путешествовать.
Большинство из нас с детства хранят приятные воспоминания об отпуске с родителями. Тогда всё было просто и легко, деревья были большими. В сознании возникает чёткая связь: море – это хорошо, беззаботно и весело.
У морской воды есть и реальный терапевтический эффект. Большинство из нас живут в тотальном дефиците микроэлементов. На отдыхе же вы можете напитаться магнием, йодом, калием, натрием через кожу и слизистую дыхательных путей. При этом выравнивается психологическое состояние и уходят негативные расстройства.
Также соль по своей сути является природным антисептиком, убивающим бактерии и грибки. Отсюда её прекрасные свойства в профилактике различных заболеваний, растяжениях и травмах.
Сфера услуг может предложить вам талассотерапию, то есть буквально «лечение морским купанием».
Более бюджетный вариант домашнего спа – водные процедуры. 250 гр магниевой соли и соли Мёртвого моря – достаточный объём смеси для стандартной ванной.
- 12 августа 2023
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
- 11 августа 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 10 августа 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 9 августа 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 8 августа 2023
-
23:34
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 7 августа 2023
-
18:30
-
16:30