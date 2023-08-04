50-летняя Хайди Клум показала железный пресс в день годовщины свадьбы с мужем

Немецкая манекенщица показала подтянутый пресс в отпуске. Модель отметила годовщину свадьбы с мужем Томом Каулитцем.

Хайди Клум с мужем Фото: @heidiklum

Хайди Клум Фото: @heidiklum

Для праздника Хайди выбрала откровенный наряд, который подчеркнул её подтянутую фигуру. Обтягивающие брюки и топ не оставляют сомнений: манекенщица не переедает даже в отпуске. В этом году модели исполнилось 50, но она, как и прежде, в отличной форме.

Хайди до сих пор следует правилам, которые она установила для себя в начале карьеры. Манекенщица тренируется четыре раза в неделю и питается по системе 80/20. Бóльшая часть её рациона приходится на здоровую еду, а 20% – на любимые вредные продукты.

Кроме того, Хайди внимательно следит за потреблением углеводов. По её мнению, чем их меньше в рационе — тем лучше. Каждое утро звезды начинается со смузи из зелёных овощей и фруктов.

С годами Клум заменила лишь тип спортивной нагрузки. Раньше модель любила бегать, теперь предпочитает велопрогулки, плавание и силовые тренировки. Также в её графике обязательно находится время для йоги.