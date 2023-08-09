Названы причины того, что почти половина россиян не успела отдохнуть в отпуске этим летом

Почти половина россиян (42%) не успела отдохнуть за лето из-за работы, погодных условий и собственных страхов. Об этом свидетельствует недавний опрос. 28% участников видят проблему и в недостатке отпускных дней. А каждый третий опрошенный (39%) чувствует напряжение, потому что ему сложно расслабиться во время отдыха.
Беспокойство по поводу работы отразилось на 19%. Также планы нарушили плохая погода (18% респондентов), перспектива поездки на курорт с родственниками (17%), беспокойство за безопасность во время путешествия (16%) и языковой барьер (10%).
Большая часть (51%) беспокоится о потере багажа или краже вещей, 42% – об утере важных документов и банковских карт. 41% граждан переживают, что заболеют или отравятся местной едой.
Авторы исследования отметили, что россияне, которые не чувствуют себя отдохнувшими после летних путешествий, выбирают дополнительные поездки в бархатный сезон: в сентябре и октябре.
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