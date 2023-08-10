Невозможное возможно: жена Уилла Смита показала отросшие волосы после облысения

Жена знаменитого актёра Уилла Смита Джада поделилась радостной новостью в соцсетях. Она сообщила подписчикам о положительных изменениях, произошедших с ней после алопеции (прогрессирующее выпадение волос, приводящее к облысению).
Звезда поделилась снимками до и после. На первом фото можно увидеть отсутствие волос. На втором же отчётливо заметна стрижка пикси.
Старая фотография
Фото: @jadapinkettsmith
Свежая фотография
Фото: @jadapinkettsmith
Джада в подписи к посту отметила:
Первое фото – прошлое, второе – настоящее. Эти волосы ведут себя так, будто пытаются вернуться обратно. Всё ещё есть несколько проблемных мест, но посмотрим.
Впервые Джада Смит рассказала о борьбе с алопецией в 2018 году в рамках своего ток-шоу. Она призналась, что однажды после душа у неё выпал целый комок волос.
Единственная мысль в тот момент была: «О боже, неужели я лысею?»
Напомним, в прошлом году внешность Джады привлекла внимание всего мира. Во время церемонии вручения «Оскара» комик Крис Рок неудачно пошутил над актрисой, за что получил пощёчину от Уилла Смита.
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