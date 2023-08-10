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Ужасные последствия: синоптики объяснили, почему наступает климатический кризис

Ужасные последствия: синоптики объяснили, почему наступает климатический кризис
Глобальное потепление
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Служба изменения климата Copernicus пришла к выводу, что тепловые изменения стали причиной природных катастроф, которые произошли по всему миру этим летом. Повышение средней температуры на планете на 0,72°C, по сравнению с измерениями с 1991 по 2020 год, повлекло за собой серьёзные погодные аномалии.

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Невыносимая жара на территории Северного полушария, лесные пожары, обильные дожди и наводнения — всё это происходило на планете в июле 2023 года. Температура воды также повысилась на 0,51°C выше среднего. Среднемесячное значение протяжённости морского льда в Антарктике стало на 15% меньше. Впервые человечество на себе почувствовало глобальное потепление, о котором так много говорят учёные.

Саманта Берджесс, заместитель директора Copernicus, рассказала:

Эти изменения имеют ужасные последствия как для людей, так и для всей планеты. Даже если это лишь временное явление, оно всё равно свидетельствует о необходимости срочных действий по сокращению глобальных выбросов парниковых газов, которые являются основной движущей силой температурных рекордов.
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