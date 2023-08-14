Выглядит фальшиво: знаменитый биохакер показал результат неудачного эксперимента с лицом

Брайан Джонсон продолжает свой уникальный эксперимент. 45-летний миллионер не останавливается даже после неудачного опыта с переливанием плазмы своего сына. С 2020 года он потратил уже $ 6 млн на омоложение.
По его словам, сейчас показатели его тела сопоставимы с данными 36-летнего мужчины, и он стремится ещё увеличить разницу между биологическим и фактическим возрастом. При этом пользователи сети заметили, что до всех этих безумных манипуляций ради сохранения молодости Брайан выглядел гораздо лучше.
В своём блоге мужчина признался, что делал инъекции жира в лицо, чтобы оно сохраняло контур и упругость. Брайан с воодушевлением рассказывал об этой процедуре, потому что был уверен в её эффективности. Но результаты оказались пугающими, считают в Сети. По мнению некоторых, теперь его лицо выглядит неестественно и отталкивающе.
Похоже, что он перенёс много пластических операций. Он выглядит фальшиво.
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