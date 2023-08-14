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Эти ошибки могут испортить даже самые крепкие отношения

Эти ошибки могут испортить даже самые крепкие отношения
Как на отношения влияют манипуляции и ультиматумы
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Специалисты в области психического здоровья продолжают подчёркивать важность умения создавать и поддерживать здоровые границы во всех аспектах жизни. Они являются фундаментальным элементом успешных отношений с собой и другими. Однако некоторые люди в общении используют ультиматумы. Эксперты отмечают, что подобные манипуляции не помогут выстроить гармонию и приведут к дистанцированию.

Границы в отношениях важны для поддержания комфортной обстановки. Выражая свои потребности, мы закладываем фундамент для взаимопонимания и баланса. Ультиматум же создаёт жёсткую атмосферу, когда человек оказывается перед выбором «или-или». Контроль, угрозы вызывают лишь сопротивление и отдаление.

Даже если ваша половинка будет подчиняться манипуляциям, то произойдёт это из-за страха, что не гарантирует создание прочных отношений и изменений.
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