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Шрифт для похудения: американские учёные нашли простой способ отказаться от вредной еды

Шрифт для похудения: американские учёные нашли простой способ отказаться от вредной еды
Какой шрифт в меню влияет на похудение
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Необычный эксперимент провели учёные из Университета штата Вашингтон, США. Они решили изменить шрифт для названий блюд и их калорийности в меню ресторана, разделив участников на две группы. В итоге исследователи стали ближе к решению проблемы неправильного питания населения и роста числа больных ожирением.

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У испытуемых первой группы размер букв и цифр рос пропорционально пищевой ценности блюд. Во второй группе меню было устроено наоборот: чем калорийнее и вреднее блюдо, тем меньше был шрифт. В результате те, у кого был список с неправильной зависимостью между питательностью и размером букв, чаще выбирали то, что написано крупнее, то есть самостоятельно делали выбор в пользу того, что полезнее.

Теперь при помощи привлечения внимания шрифтом можно подтолкнуть посетителей к более осознанному выбору.

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