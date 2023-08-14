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Наводнение в Приморье стало самым разрушительным за последние 10 лет

Наводнение в Приморье стало самым разрушительным за последние 10 лет
В Приморье произошло сильнейшее наводнение
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В Приморском крае дамба не выдержала обильных осадков и получила серьёзное повреждение. Прорыв стал причиной значительных наводнений в населённых пунктах, особенно в Уссурийске и Спасск-Дальнем. Выпавшие осадки достигли месячной нормы, составив 117 мм. В регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Шторм затопил семь многоквартирных зданий и свыше 4 тыс. частных домов. На некоторых территориях Уссурийска практически невозможно передвигаться. Более 2 тыс. человек были эвакуированы из зоны риска.

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Несмотря на сложную и опасную обстановку, некоторые жители продолжают сохранять оптимизм и проявляют находчивость. Например, в соцсетях распространяется видео, где мужчины расположились на крыше гаража с палаткой и телёнком.

Наводнение в Приморье

Наводнение в Приморье

Фото: @mark2_che

Наводнение стало самым разрушительным и масштабным за последние 10 лет, передаёт ТАСС. Спасательные службы и власти региона активно сотрудничают для смягчения последствий стихийного бедствия и оказания помощи пострадавшим.

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