Наводнение в Приморье стало самым разрушительным за последние 10 лет

В Приморском крае дамба не выдержала обильных осадков и получила серьёзное повреждение. Прорыв стал причиной значительных наводнений в населённых пунктах, особенно в Уссурийске и Спасск-Дальнем. Выпавшие осадки достигли месячной нормы, составив 117 мм. В регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).
Шторм затопил семь многоквартирных зданий и свыше 4 тыс. частных домов. На некоторых территориях Уссурийска практически невозможно передвигаться. Более 2 тыс. человек были эвакуированы из зоны риска.
Несмотря на сложную и опасную обстановку, некоторые жители продолжают сохранять оптимизм и проявляют находчивость. Например, в соцсетях распространяется видео, где мужчины расположились на крыше гаража с палаткой и телёнком.
Наводнение в Приморье
Фото: @mark2_che
Наводнение стало самым разрушительным и масштабным за последние 10 лет, передаёт ТАСС. Спасательные службы и власти региона активно сотрудничают для смягчения последствий стихийного бедствия и оказания помощи пострадавшим.
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