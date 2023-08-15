Учёные обнаружили новое последствие глобального потепления
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Глобальное потепление, изменяя состав воздуха, может ухудшить способность растений к поглощению углекислого газа. Такое заключение было сделано в результате последних исследований.
Когда количество углекислого газа в атмосфере растёт, фотосинтез также ускоряется. Однако учёные Университета Нью-Гэмпшира заметили, что с 2000 года эффект начал замедляться из-за растущего дефицита влаги в воздухе.
Засуха может ускорить испарение воды с поверхности растений. Это приведёт к закрытию пор, через которые листья поглощают из воздуха углекислый газ.
Использование посадки деревьев в качестве способа поглощения CO2 может иметь не такое большое влияние, как считалось ранее.
Деревья могут хранить углерод веками. Однако нам, возможно, придётся переосмыслить идею о том, что поглощённое количество будет увеличиваться из-за повышения уровня диоксида углерода.
Хотя некоторые учёные выражают сомнения относительно полученных выводов, ведущий автор Цзинфэн Сяо подчёркивает постоянную тенденцию в снижении скорости фотосинтеза в масштабах всего мира.
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