Советы от 101-летнего практикующего невролога, как сохранить острый ум до старости

Доктору Такеру недавно исполнился 101 год. Но он и не думает выходить на пенсию. Врач уже на протяжении 70 лет работает неврологом и не представляет жизни без заботы о пациентах. Вот какие способы сохранения активности мозга предлагает долгожитель.

101-летний врач уверен, пенсия приближает старость. Поэтому, когда его спрашивают про возможное завершение медицинской практики, он всегда отвечает:

Чёрт возьми, нет!

По словам доктора Такера, пока человек работает, у него есть цель и занятие в жизни. Поэтому его мозг постоянно занят, ему некогда расслабляться.

Кроме того, врач поддерживает социальные связи и постоянно пробует что-то новое. Вместе с женой и друзьями он часто выбирается в разные рестораны.

К сожалению, в моём возрасте многие из моих самых близких друзей, членов семьи и коллег ушли из жизни. Но мне повезло, что моя работа позволила мне наладить отношения с более молодыми коллегами.

Также 101-летний доктор не забывает читать. Он просто обожает детективы и биографии. Он считает, что книги заставляют мозг обрабатывать огромное количество информации, что просто необходимо для сохранения остроты ума.