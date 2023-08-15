Советы от 101-летнего практикующего невролога, как сохранить острый ум до старости

Доктору Такеру недавно исполнился 101 год. Но он и не думает выходить на пенсию. Врач уже на протяжении 70 лет работает неврологом и не представляет жизни без заботы о пациентах. Вот какие способы сохранения активности мозга предлагает долгожитель.
101-летний врач уверен, пенсия приближает старость. Поэтому, когда его спрашивают про возможное завершение медицинской практики, он всегда отвечает:
Чёрт возьми, нет!
По словам доктора Такера, пока человек работает, у него есть цель и занятие в жизни. Поэтому его мозг постоянно занят, ему некогда расслабляться.
Кроме того, врач поддерживает социальные связи и постоянно пробует что-то новое. Вместе с женой и друзьями он часто выбирается в разные рестораны.
К сожалению, в моём возрасте многие из моих самых близких друзей, членов семьи и коллег ушли из жизни. Но мне повезло, что моя работа позволила мне наладить отношения с более молодыми коллегами.
Также 101-летний доктор не забывает читать. Он просто обожает детективы и биографии. Он считает, что книги заставляют мозг обрабатывать огромное количество информации, что просто необходимо для сохранения остроты ума.
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