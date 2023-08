Вот когда лучше всего принимать протеин, по мнению спортивных врачей

До сих пор нет единого мнения о том, когда лучше принимать протеин: до, после или во время тренировки. Обзор, опубликованный в международном медицинском журнале «Journal of the International Society of Sports Medicine», окончательно поставил точку в обсуждениях. Оказывается, у спортсменов гораздо больше времени для принятия протеина, чем многие думают.

Исследование, проведенное экспертами спортивной медицины, показало, что позитивные изменения состояния тела были связаны, в первую очередь, с увеличением потребления белка, а не со временем его приёма. Главное, по мнению врачей, правильно рассчитать норму необходимых веществ. В обзоре указано:

Тренирующийся волен выбирать, основываясь на индивидуальных факторах (предпочтениях, переносимости, удобстве и доступности), употреблять протеин непосредственно перед тренировкой или после нее.