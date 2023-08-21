В Москве погибли участники экскурсии по подземным коллекторам. Найдены тела подростков

После путешествия по коллектору реки Неглинка в воскресенье, 20 августа, было объявлено о пропаже пяти человек. Из-за ливня в тот день туристов смыло течением. Тела троих уже обнаружены. Поиски оставшихся продолжаются спасательными службами.

Участники похода перестали выходить на связь сразу после начала обильных осадков. Поэтому родственники обратились в полицию. Всего в экскурсии диггеров должны были принимать участие 24 человека. Но пока неизвестно, сколько людей точно находилось в коллекторе в тот день.

По правилам безопасности, указанным в объявлении, подобную экскурсию нельзя проводить в дождливую погоду. Но организаторов экстремального путешествия не смутил ближайший метеорологический прогноз. В результате уровень воды в коллекторе резко поднялся, и туристов понесло потоком дождевой воды.

Погибшими оказались подростки: две девушки 15 лет и молодой человек 17 лет. Их тела были обнаружены в Москве-реке недалеко от парка Зарядье и в коллекторе Неглинки, в районе улицы Варварка.

Одним из участников похода был директор по маркетингу группы IT-компаний «Ланит» Дмитрий Маркушин. Тела его 15-летней дочери и 17-летнего племянника найдены.

Экстренные службы уже приняли необходимые меры. В комментариях для ТАСС официальные представители сказали, что вход в коллектор в районе Олимпийского проспекта будет закрыт.