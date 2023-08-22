Синоптики прогнозируют сильнейшую магнитную бурю до конца недели

До субботы россияне будут жить в условиях нестабильности магнитного поля Земли. В этот период метеозависимым людям необходимо внимательнее относиться к своему здоровью. Синоптики утверждают, что шторм, с которым придётся столкнутся жителям планеты достигнет 4 баллов. Закокнчится магнитная буря 26 августа.

Причина подобного явления — вспышки на солнце. Земляне ощущают их не напрямую. Обычно космическая погода проявляет себя на планете через здоровье людей и состояние техники.

В такие дни важно помнить, что особенно сильно магнитные бури провоцируют проблемы с давлением. Поэтому, если у вас есть гипертоническая болезнь, в этот период нужно быть очень внимательным к своему состоянию. Кроме того, людям с мигренью стоит также прислушиваться к себе и заранее принять необходимые препараты при необходимости.

Магнитные бури могут вызвать недомогание даже у не метеозависимого человека. Поэтому на этой неделе не стоит пренебрегать отдыхом. Пика магнитная буря достигнет в субботу вечером.