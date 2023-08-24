Извержение самого активного вулкана Убинас: что происходит на улицах Перу

22 августа начал извергаться самый активный вулкан в Перу — Убинас. Первые признаки начались ещё в июле. Тогда в атмосферу был выброшен столб токсичного газа. Пепел поднялся на высоту, окутав ближайшие районы.
В ответ правительство Перу объявило чрезвычайное положение в регионе Убинас на 60 дней. Были приняты «исключительные меры и действия» для смягчения потенциальных опасностей.
Извержение вулкана в Перу
Фото: @chave1981
Около 2 тыс. жителей находятся непосредственно на пути возможного ущерба. Власти следят за новой активностью, ведутся подготовительные работы для защиты и эвакуации населения. Аэропорты страны также могут закрыться на неопределённое время.
Мокегуа и соседние с ним регионы являются геологически активными. Здесь расположено около 40 вулканов. Большинство из них пока что бездействуют.
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