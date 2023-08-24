Рекомендации дерматолога: 4 продукта для улучшения кожи лица

Состояние кожи может существенно влиять на психологическое и эмоциональное здоровье человека. Дерматологи поделились четырьмя лучшими продуктами для поддержания и улучшения текстуры лица.
1. Лучше воздержаться от скрабов, так как физическое отшелушивание может быть грубым для кожи и вызывать микротрещины. Отличной альтернативной станут продукты с гликолевой, молочной, салициловой кислотами. Они отшелушивают, улучшают равномерность, удаляя мёртвые клетки.
2. Используйте сыворотку витамина С. Она помогает осветлить чёрные точки и стимулировать выработку коллагена. Это укрепляет кожу и уменьшает тонкие линии.
3. Ежедневное ношение солнцезащитного крема предотвращает проблемы с текстурой лица и повреждение солнцем. Регулярное воздействие ультрафиолетовых лучей приводит к потере коллагена, появлению морщин и ослаблению кожи.
4. Использование увлажняющего крема два раза в день помогает увеличить содержание воды и восстановить кожный барьер.
При выборе ухода рекомендуется обратить внимание на ключевые ингредиенты, такие как гиалуроновая кислота или керамиды, которые естественным образом содержатся в коже.
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