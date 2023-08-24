Долгожительница из США отметила 114-й день рождения, она никогда не придерживалась диет

Элизабет Фрэнсис недавно отметила свой день рождения в окружении семьи, среди которой были её 94-летняя дочь и 68-летняя внучка. Родственники долгожительницы организовали для неё настоящую вечеринку. На празднике были любимые цветы Элизабет, обожаемый ею шоколадный торт и итальянская колбаса.

114-летняя жительница Техаса родилась в 1909 году. Всю жизнь она много работала и заботилась о семье. Внуки женщины рассказывают, что её обожали родственники и соседи за заботу и потрясающие кулинарные изыски, которыми она всех баловала.

По признанию долгожительницы, она всегда ела то, что хотела, и не придерживалась диет. Только шесть лет назад Элизабет потребовалась инвалидная коляска. До этого она активно занималась в своём огороде выращиванием овощей, которые преобладали в её рационе.

Бен Мейерс, исполнительный директор LongeviQuest, организации, которая отслеживает самых пожилых людей в мире, рассказал: единственное, что позволяет дожить до стольких лет и остаться в хорошей форме, — здоровые отношения со стрессом:

Они достигли стадии, когда все, кто родился вместе с ними, ушли, но они способны справляться с этим и упорствовать, сосредоточившись на позитиве.

Элизабет и правда не теряет радости жизни: она сохранила способность наслаждаться красивыми нарядами и вкусной едой. На праздничную вечеринку именинница надела парадное платье цвета слоновой кости и жемчужное ожерелье. Кроме того, Элизабет позволила себе в этот день съесть два куска любимого шоколадного торта.