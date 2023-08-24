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Россиянка установила рекорд по фридайвингу на озере Севан

Россиянка установила рекорд по фридайвингу на озере Севан
Новый рекорд по фридайвингу
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Ольга Давыдова совершила погружение на глубину 45 метров без специального оборудования. О рекорде сообщает телеканал — «Мир 24». Эксперты, которые следили за выполнением попытки, отметили сложные условия для погружения. В озере Севан в Армении пресная вода и температура ниже, чем в море, поэтому Ольге пришлось преодолеть многие факторы.

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Спортсменка рассказала корреспонденту канала, что готовилась к погружению несколько лет, а всего фридайвингом занимается уже десять лет. Попытка проходила в опасных для здоровья условиях, поэтому на берегу дежурили медики и спасатели, но девушка справилась.

Теперь для официального утверждения рекорда необходимо дождаться решения Всемирной конфедерации подводной деятельности. Её представители следили за погружением. Они составили протокол, также попытку для них записали на видео.

Технический эксперт по проведению соревнований Ольга Сидорова так объяснила сложность погружения:

Как правило, пресная вода холодная — соответственно, нырять гораздо тяжелее. Поэтому результаты там ниже, чем в тёплом, комфортном море.
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