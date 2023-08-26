Прожить век: секреты долголетия от японского шеф-повара

Продолжительность жизни до 100 лет — не редкость для жителей острова Окинава. Японский шеф-повар Юкиэ Миягуни убеждён: секрет кроется в пищевых привычках и рационе жителей. Он поделился семью чудо-продуктами, поддерживающими здоровье:

1. Фиолетовый сладкий картофель — основной продукт диеты. Он богат клетчаткой и содержит большое количество антиоксидантов.

2. Зелёные листья шелковицы снижают боль в горле, обладают противовоспалительным действием, а также регулируют уровень сахара и холестерина.

3. Чернила кальмара богаты ферментами и гормонами. Они повышают иммунитет и нормализуют артериальное давление.

Это также хороший способ детоксикации.

4. Жители острова употребляют морские водоросли сорта «Аса» для обогащения йодом и антиоксидантами, необходимыми для поддержания здоровья клеток.

5. Вкус полыни идеально сочетается с мясом и способствует лёгкому пищеварению.

6. Горькая дыня «Гойя» стала символом Окинавы. Обычно её добавляют в жаркое. Из полезных свойств: она снижает уровень сахара в крови.

7. Вкусный и питательный тофу, богатый соевыми бобами, также является неотъемлемой частью долголетнего рациона. Продукт здесь отличается более высоким содержанием белка и полезных жиров. Причина кроется в способе приготовления сыра.