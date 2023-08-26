42-летняя Алессандра Амбросио продемонстрировала подтянутую фигуру в купальнике

Модель продолжает профессиональную карьеру, несмотря на зрелый для манекенщицы возраст. Всё потому, что она до сих пор в отличной форме. Алессандра поделилась с подписчиками кадрами из отпуска с 15-летней дочерью Аней.
Алессандра Амбросио
Фото: @alessandraambrosio
Алессандра Амбросио
Фото: @alessandraambrosio
Алессандра проводит отпуск активно. Вместе с семьёй она катается на каноэ и загорает на пляже. Недавно Ане — дочери модели, исполнилось 15 лет. В честь юбилея звёздная мама поделилась с подписчиками архивными фото семьи. По снимкам заметно, что дочь заметно выросла и изменилась.
Символично, что именно рождение Ани когда-то заставило модель начать заниматься спортом и следить за питанием. После рождения ребёнка она сильно поправилась, набрав 27 килограммов за несколько месяцев, но модельные контракты не позволяли ей пропускать съёмки.
Так спорт появился в расписании девушки и закрепился надолго. На 15-й день рождение дочери стало очевидно, что тренировки подарили Алессандре ещё десяток лет модельной карьеры.
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