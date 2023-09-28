Психолог объяснила, как простая вежливость помогает избежать неприятностей

Чтобы человек почувствовал себя лучше и выполнял свою работу качественнее, достаточно простой вежливости. Доктор Джиллиан Сандстром, старший преподаватель психологии в Университете Сассекса, уверена: подобное взаимодействие куда важнее, чем мы можем себе представить.

По статистике, только каждый пятый житель большого города приветствует водителя автобуса или бариста в кафе. Хотя, согласно опросам, представители этих профессий также нуждаются в проявлениях вежливости. Это помогает им чувствовать себя частью общества. Ощущение принадлежности важно для человека, оно необходимо для сохранения ментального здоровья.

Поэтому, если вы просто поприветствуете водителя автобуса или скажете ему слова благодарности, это может сделать поездку приятнее и безопаснее. Когда человек понимает, что его работа ценна, а окружающие благодарны ему, он будет стараться делать это лучше.