Российские разработчики придумали фитнес-платформу, которая заменит персонального тренера

Основатели проекта уверены, что пользователи смогут добиться идеального тела в разы быстрее, чем с реальным инструктором и нутрициологом. Платформа будет отслеживать состояние тела и в зависимости от показателей составлять персональные рекомендации.

По словам сооснователя проекта Евгения Королюка, система будет круглосуточно анализировать данные пользователя. Ни один персональный тренер не сможет знать вас настолько хорошо.

Платформа собирает данные о работе тренажёров, состоянии здоровья, целях пользователя и рекомендациях врачей. В результате она составляет план питания и тренировок. Причём подобная виртуальная замена инструктора и нутрициолога будет в разы дешевле, чем реальная помощь специалистов.

В перспективе платформа намерена сотрудничать с врачами, которые будут заниматься проверкой состояния здоровья человека раз в несколько месяцев. Результаты обследований станут частью данных, на основании которых программа рассчитывает рекомендации.

Евгений так описал преимущества платформы:

Если с тренером или самостоятельно человек может добиться желаемого результата за два-три года, то наша система позволит сократить это время до года-полутора. Это достигается за счёт того, что платформа беспристрастна и не даёт пользователю или тренеру схалтурить, а также показывает реальное состояние организма.

В планах компании разработчиков начать внедрение технологии уже во второй половине 2024 года.