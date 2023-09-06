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Виртуальный тренер: фитнес-платформа от российских разработчиков обещает быстрые результаты

Российские разработчики придумали фитнес-платформу, которая заменит персонального тренера
Российская разработчики придумали фитнес-платформу
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Основатели проекта уверены, что пользователи смогут добиться идеального тела в разы быстрее, чем с реальным инструктором и нутрициологом. Платформа будет отслеживать состояние тела и в зависимости от показателей составлять персональные рекомендации.

По словам сооснователя проекта Евгения Королюка, система будет круглосуточно анализировать данные пользователя. Ни один персональный тренер не сможет знать вас настолько хорошо.

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Платформа собирает данные о работе тренажёров, состоянии здоровья, целях пользователя и рекомендациях врачей. В результате она составляет план питания и тренировок. Причём подобная виртуальная замена инструктора и нутрициолога будет в разы дешевле, чем реальная помощь специалистов.

В перспективе платформа намерена сотрудничать с врачами, которые будут заниматься проверкой состояния здоровья человека раз в несколько месяцев. Результаты обследований станут частью данных, на основании которых программа рассчитывает рекомендации.

Евгений так описал преимущества платформы:

Если с тренером или самостоятельно человек может добиться желаемого результата за два-три года, то наша система позволит сократить это время до года-полутора. Это достигается за счёт того, что платформа беспристрастна и не даёт пользователю или тренеру схалтурить, а также показывает реальное состояние организма.

В планах компании разработчиков начать внедрение технологии уже во второй половине 2024 года.

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