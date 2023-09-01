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Обилие бактерий: вещь, которой вы пользуетесь ежедневно, покрыта микробами

Обилие бактерий: вещь, которой вы пользуетесь ежедневно, покрыта микробами
Как чистить душевую лейку от микробов
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Дерматолог поделился важной информацией о том, почему регулярная чистка душевой насадки – необходимость.

Всё дело в биоплёнке – микробных образованиях, распространяющихся на лейке. Подвергаясь воздействию струи, они оказываются в воздухе и могут попасть в лёгкие человека, спровоцировать кожные проблемы.

Эксперт советует не менее одного раза в месяц очищать душевую насадку. Для этой цели можно использовать обыкновенный уксус.

Рекомендуется отсоединить насадку и выдержать её в уксусе несколько часов или даже оставить на ночь. Можно также обернуть распылитель полиэтиленовым пакетом, надёжно закрепив его резинкой. Это обеспечит восстановление напора воды, освобождая насадку от накопившегося кальция.

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