«Антонелла не следит за мужем»: разбор образа Месси со стилистом

Не только достижения на поле, но и стиль за его пределами имеют важное значение. Снимки с нестандартным образом легендарного футболиста Лионеля Месси с отворотами на джинсах распространились в соцсетях. Некоторые пользователи шутят: «Антонелла вообще не следит за мужем», «А что вы хотели? Подшить 250 руб стоит, сам недавно брюки в ателье носил». Fashion-эксперт Ольга Денега оценила выбор спортсмена и объяснила, что с ним не так.

Максимально универсальный, простой и в то же время беспроигрышный образ для футболиста: белая футболка свободного кроя и светлые мешковатые джинсы фасона Loose.

Стиль Лионеля Месси Фото: @InstantFoot

Актуальность образа выдают припущенные рукава футболки. Отвороты же на джинсах уже давно не тренд, тем более на данной модели. Они уместны на трубах или прямых брюках. Как правило, этот приём используется на моделях из тёмного денима. Так можно создать акцент за счёт контраста цветов, убрать длину и открыть обувь.

Особенность мужских овер-сайз моделей может заключаться либо в максимальном касании пола, либо в сборке снизу. Даже если мешковатые джинсы длинные, то гармошка, естественным образом формирующаяся в районе обуви, подчёркивает расслабленность и некую развязность образа.

Возможно, Месси, подвернув джинсы, хотел акцентировать внимание на классических белых кедах. К такому образу стилистически можно было бы добавить рубашку в клетку, чтобы дополнить его новой фактурой и придать акцента.