Эксперты назвали страны, где люди теряют 5 лет жизни из-за экологических проблем

Учёные из Института энергетической политики, Чикагского университета, проанализировали состояние воздуха на планете. В докладе экспертной комиссии обозначены страны, жители, которых теряют годы жизни из-за экологических проблем. Последние данные индекса качества воздуха показывают, что в Азиатских странах люди умирают на 5 лет раньше из-за загрязнений окружающей среды.
По мнению учёных, мелкодисперсные частицы остаются большой угрозой общественному здоровью. В Бангладеше, Индии, Непале и Пакистане люди теряют до 5 лет из-за PM2,5. Количество этих частиц в воздухе — главный показатель, по которому измеряется уровень загрязнения. Восточные города из-за обилия населения, транспорта и неэкологичных производств стали, по мнению учёных, самыми опасными для жизни.
Эксперты предоставили данные и России. Продолжительность жизнь россиян могла быть увеличена на полгода, при решении проблем с загрязнением воздуха.
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