Американский диетолог назвала вид растительного молока, который замедляет метаболизм

Кокосовое молоко настолько популярно, что сложно найти кофейню которая не предлагает его в качестве альтернативы коровьему. Однако, по мнению диетологов, он даже вреднее своего животного аналога. Триста Бест утверждает, что продукт замедляет метаболизм и способствует лишнему весу.
Сейчас этот напиток не только добавляют в кофе. Для многих он стал постоянной часть рациона. Его нежный вкус отличное дополнение для большинства блюд. Однако диетолог американской компании по производству пищевых добавок объясняет:
Кокосовое молоко может способствовать увеличению веса и потенциально замедлению метаболизма из-за высокого содержания жира. Хотя эти жиры в основном насыщенные в них всё равно много калорий.
Кроме того, текстура кокосового молока сама по себе требует увеличения порции, для того чтобы почувствовать её вкус в блюдах или напитках. Например, кофе на кокосовом молоке требует большего объема компонента. А это только добавляет лишних калорий.
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