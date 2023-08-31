Турагент назвал 5 причин, почему стоит ехать в Турцию именно осенью

В конце лета Турция полностью заполнена туристами, номера отелей распроданы, а перелёты представляют большую проблему. Если у вас есть возможность, рекомендуется отложить ваш отпуск на конец сентября-октября. Предприниматель и основатель туристической компании «Море тут» Артём Венскель рассказал о главных преимуществах осеннего отдыха в этой стране.

Осенью Турция лишена жары, количество путешественников значительно сокращается, цены снижаются примерно вдвое по сравнению с августом, самым дорогим сезоном.

Погода

С сентября погода на Эгейском побережье (Бодрум, Мармарис и Фетхие) постепенно охлаждается. Если вас интересуют более тёплые погодные условия, смело выбирайте любой курорт на Анталийском побережье (исключение: Кемер). Там температура остаётся на несколько градусов выше, и вы сможете насладиться пляжным досугом.

Мало туристов

Популярные достопримечательности и берега будут менее переполнены. Также можно избежать долгих очередей и ожиданий в ресторанах и магазинах.

Падение цен

Снижение стоимости проживания в отелях позволяет сэкономить деньги, не уступая качеству и комфорту. Цены на питание в ресторанах и кафе, развлечения и экскурсии обычно также становятся более бюджетными. Кроме того, появляется возможность получить приятные бонусы от туроператоров и сэкономить на авиаперелётах.

Расцвет природы

Погода в этот период обретает новые яркие краски. Листопад оживляет горы и парки. Красивые цвета и умеренные температуры делают это время года идеальным для посещения национальных парков и заповедников.

Вкусная еда

Осень — это время урожая в Турции. Вы сможете попробовать свежие фрукты, овощи и другие местные продукты, достигшие зрелости. Также начинают проводиться различные гастрономические фестивали. Это позволит погрузиться в местную культуру, отведать традиционные блюда и напитки, познакомиться поближе с замечательной страной.