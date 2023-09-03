90-летний японский альпинист покорил гору Фудзи в инвалидной коляске

90-летний японский альпинист Юитиро Миура продолжает покорять вершины. Он трижды поднимался на Эверест, в 2013 году стал самым старым покровителем и даже спускался с Фудзи на лыжах с парашютом.

Однако три года назад мужчина был госпитализирован на 8 месяцев с серьёзным заболеванием — спинальной эпидуральной гематомой. Любимое дело японец не забросил и начал использовать инвалидную коляску для достижения своих целей.

Легендарное восхождение на Фудзи было частью реабилитации. Группа сопровождения тянула на верёвках специально разработанную альпинистскую инвалидную коляску. Через три дня Юитиро достиг вершины.

Достижение вызывает восхищения, но до рекорда покорения священной горы далеко. Возможно, японцу придётся ставить новую цель. На данный момент самым старым человеком, достигшим вершины горы Фудзи, является Тейичи Иагараси, который взобрался на неё в 101 год.