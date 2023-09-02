Пешком из Москвы в Санкт-Петербург: учитель установил мировой рекорд

Педагог-организатор из школы в Новой Москве попал в Международную книгу рекордов агентства Interrecord и Реестр рекордов России. Андрей Задураев прошёл пешком расстояние от ЦКАДа до КАДа всего за 17 дней. Путешественник преодолел расстояние в 700,24 км в рекордно короткие сроки. Во время похода преподаватель рассказывал о своих впечатлениях в личном блоге. По его словам, это было незабываемое приключение.

Андрей Задураев — турист со стажем. Поход в Санкт-Петербург был задуман им ещё три года назад. В этом году северной столице исполнилось 320 лет, поэтому мужчина решил, что сейчас — самое время осуществить желаемое. Путешествие началось 28 июня, и уже через 17 дней — 14 июля, Андрей поделился фото из Санкт-Петербурга.

Рекордсмен рассказал, что в среднем в день проходил 50-80 км. По пути ему попадались исторические города: Клин, Тверь, Торжок, Валдай и Великий Новгород. Там Андрей даже успел познакомиться с достопримечательностями.

О признании своего рекорда мужчина тоже сообщил в блоге. Путешественник уверен, что его поход — не предел возможностей:

Любой желающий может его побить! Дерзайте! Путешествуйте!