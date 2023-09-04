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«Папа так гордится тобой»: Дэвид Бекхэм нежно поздравил сына с 21-летием

«Папа так гордится тобой»: Дэвид Бекхэм нежно поздравил сына с 21-летием
Бекхэмы отпраздновали день рождение среднего сына
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Среднему сыну Бехэмов исполнился 21 год. В честь этого события Дэвид окунулся в ностальгию и опубликовал архивные фото Ромео в соцсети. Среди кадров оказались детские снимки и семейные моменты.

Ромео Бекхэм

Ромео Бекхэм

Фото: @davidbeckham

Ромео Бекхэм

Ромео Бекхэм

Фото: @davidbeckham

Отец добавил не менее трогательную подпись к посту:

Поздравляю с 21-м днём рождения моего маленького мужчину. Папа так гордится, что ты стал добрым, щедрым и увлечённым своим любимым делом. Мы тебя очень любим.
Дэвид и Ромео Бекхэм

Дэвид и Ромео Бекхэм

Фото: @victoriabeckham

Дэвид и Ромео Бекхэм

Дэвид и Ромео Бекхэм

Фото: @davidbeckham

Виктория Бекхэм не осталась в стороне от супруга и написала в своём посте:

Сегодня вечером ужин в честь дня рождения Ромео. Мы все тебя оооочень сильно любим!!! Ты заслуживаешь всего счастья в мире!!! Целую.
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Праздник прошёл в ресторане, где собрались самые близкие люди: родители, брат Круз и сестра Харпер, а также девушка Миа. Все присутствующие спели песню и поздравили Ромео, когда он задувал свечу на шоколадном торте.

После ужина футболист отметил, что это была самая прекрасная ночь с его прекрасной семьёй. Кажется, внутри четы Бекхэмов царит идиллия, любовь и тотальная поддержка друг друга.

Дэвид, Виктория и Ромео Бекхэм

Дэвид, Виктория и Ромео Бекхэм

Фото: @davidbeckham

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