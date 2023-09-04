Редакции «Чемпионата» требуются корреспонденты-стажёры в отдел «Лайфстайл»

Если ты студент, изучаешь журналистику или филологию, а к тому же занимаешься спортом, ведёшь здоровый образ жизни и умеешь интересно о нём писать – это классный шанс получить опыт и пополнить портфолио!
Чем предстоит заниматься:
— искать инфоповоды, работать с российскими и зарубежными источниками (тематика ЗОЖ, стиль жизни);
— писать новости (4-5 в день);
— работать с экспертами и писать экспертные тексты в рубрики: фитнес, мотивация, здоровье, питание, впечатления, тренды.
— работать с пресс-релизами;
— подбирать фото и видео материалы.
Для нас важны:
— внимательность и фактчекинг (проверять все сложные термины);
— умение находить первоисточники;
— хорошее ориентирование в информационном потоке, насмотренность, знание инфлюенсеров направлений;
— критически работать с информацией;
— грамотность;
— оперативность написания;
— уверенные знания в области здорового образа жизни (основная часть), трендов, технологий, путешествий, психологии;
— умение работать с иллюстрациями;
— понимание новостного формата.
Мы предлагаем:
• График работы: гибридный формат, не менее 4 часов в день;
• Удаленная работа
• Крутая команда
• Возможность писать на крупнейший спортивный сайт, и в перспективе – получать гонорары за статьи.
Обратите внимание, что стажировка неоплачиваемая. Длительность обсуждается индивидуально.
Резюме ждём на почту: a.nurgaleeva@championat.com
- 4 сентября 2023
-
12:30
-
12:15
-
11:05
- 3 сентября 2023
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
- 2 сентября 2023
-
23:15
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
- 1 сентября 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 31 августа 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 30 августа 2023
-
19:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 29 августа 2023
-
18:30
-
16:30