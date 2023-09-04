Редакции «Чемпионата» требуются корреспонденты-стажёры в отдел «Лайфстайл»

Если ты студент, изучаешь журналистику или филологию, а к тому же занимаешься спортом, ведёшь здоровый образ жизни и умеешь интересно о нём писать – это классный шанс получить опыт и пополнить портфолио!

Чем предстоит заниматься:

— искать инфоповоды, работать с российскими и зарубежными источниками (тематика ЗОЖ, стиль жизни);

— писать новости (4-5 в день);

— работать с экспертами и писать экспертные тексты в рубрики: фитнес, мотивация, здоровье, питание, впечатления, тренды.

— работать с пресс-релизами;

— подбирать фото и видео материалы.

Для нас важны:

— внимательность и фактчекинг (проверять все сложные термины);

— умение находить первоисточники;

— хорошее ориентирование в информационном потоке, насмотренность, знание инфлюенсеров направлений;

— критически работать с информацией;

— грамотность;

— оперативность написания;

— уверенные знания в области здорового образа жизни (основная часть), трендов, технологий, путешествий, психологии;

— умение работать с иллюстрациями;

— понимание новостного формата.

Мы предлагаем:

• График работы: гибридный формат, не менее 4 часов в день;

• Удаленная работа

• Крутая команда

• Возможность писать на крупнейший спортивный сайт, и в перспективе – получать гонорары за статьи.

Обратите внимание, что стажировка неоплачиваемая. Длительность обсуждается индивидуально.

Резюме ждём на почту: a.nurgaleeva@championat.com