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Редакции «Чемпионата» требуются корреспонденты-стажёры в отдел «Лайфстайл»

Редакции «Чемпионата» требуются корреспонденты-стажёры в отдел «Лайфстайл»
Редакции «Чемпионата» требуются корреспонденты
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Если ты студент, изучаешь журналистику или филологию, а к тому же занимаешься спортом, ведёшь здоровый образ жизни и умеешь интересно о нём писать – это классный шанс получить опыт и пополнить портфолио!

Чем предстоит заниматься:

— искать инфоповоды, работать с российскими и зарубежными источниками (тематика ЗОЖ, стиль жизни);
— писать новости (4-5 в день);
— работать с экспертами и писать экспертные тексты в рубрики: фитнес, мотивация, здоровье, питание, впечатления, тренды.
— работать с пресс-релизами;
— подбирать фото и видео материалы.

Для нас важны:

— внимательность и фактчекинг (проверять все сложные термины);
— умение находить первоисточники;
— хорошее ориентирование в информационном потоке, насмотренность, знание инфлюенсеров направлений;
— критически работать с информацией;
— грамотность;
— оперативность написания;
— уверенные знания в области здорового образа жизни (основная часть), трендов, технологий, путешествий, психологии;
— умение работать с иллюстрациями;
— понимание новостного формата.

Мы предлагаем:

• График работы: гибридный формат, не менее 4 часов в день;
• Удаленная работа
• Крутая команда
• Возможность писать на крупнейший спортивный сайт, и в перспективе – получать гонорары за статьи.
Обратите внимание, что стажировка неоплачиваемая. Длительность обсуждается индивидуально.
Резюме ждём на почту: a.nurgaleeva@championat.com

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