«Жду мемов»: как выглядит канцлер ФРГ после спортивной травмы, полученной на пробежке

Канцлер Германии поделился последствиями кардиотренировки. Политик упал во время пробежки и повредил глаз и кожу. На фото, которое опубликовал Олаф Шольц в своём блоге, часть лица закрыта маской и видно ссадины. Политик пошутил, что на фото травма выглядит хуже, чем в реальности.
Олаф Шольц
Фото: @Bundeskanzler
Олаф упал во время бега 2 сентября. После травмы политик решил не скрываться от камер. Он показал фото лица и поблагодарил сочувствующих в комментариях:
У кого какие травмы. С нетерпением жду мемов. Спасибо за пожелания, выглядит хуже, чем есть на самом деле!
Непривычно видеть канцлера с пиратской повязкой на глазах, но радует, что Олаф относится к травме с юмором.
Из-за повреждений политику даже пришлось отменить рабочий визит. Только с сегодняшнего дня он начал придерживаться привычного рабочего графика. Зато теперь все узнали, каким спортом занимается влиятельный европейский политик.
Пример 65-летнего канцлера, который, судя по травме, активно двигается в своём возрасте, не может не мотивировать. Надеемся, что Олаф скоро поправится и вернётся к тренировкам!
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