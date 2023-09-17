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Рабочие проделали дыру в Великой Китайской стене, чтобы сократить путь до дома

Рабочие проделали дыру в Великой Китайской стене, чтобы сократить путь до дома
В Китайской стене проделали дыру
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В Китае двое работников обвиняются в разрушении части Великой Китайской стены. 38-летний мужчина вместе с 55-летней знакомой проделали дыру в объекте Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО на севере провинции Шаньси с помощью экскаватора. Граждане совершили это преступление с целью сократить путь от дома до работы.

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Согласно заявлениям судимых, они якобы расширили уже существовавшее отверстие. Задержанным предъявили обвинения в уничтожении реликвии. По словам полиции, их раскопки нанесли необратимый ущерб целостности и безопасности этой части стены.

Великая стена имеет общую длину более 20 тыс. км и была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1987 году. Разрушенный участок был возведён во времена династии Мин (1368-1644) и несёт статус культурного памятника провинциального уровня.

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