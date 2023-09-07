Ева Лонгория продемонстрировала результаты изнурительных тренировок на пляже Испании

Сыну Евы Лонгории, Сантьяго, уже семь лет. За время беременности актриса сильно прибавила в весе, но после родов смогла быстро прийти в форму. 48-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» по-прежнему выглядит как в начале своей актёрской карьеры. Кадры из отпуска, которыми она активно делится в последнее время, лишь подтверждают это.
Ева Лонгория
Фото: @evalongoria
Ева Лонгория
Фото: @evalongoria
Актриса регулярно радует поклонников снимками в ярких купальниках. Сейчас она отдыхает вместе с сыном на морском побережье Испании. Но и там Ева не забывает про спорт. Даже в отпуске она не меняет расписание тренировок.
Сама актриса признаётся: она не очень любит спорт, но понимает, что это единственный способ отлично выглядеть и оставаться энергичной. Поэтому Ева занимается четыре раза в неделю, основа её тренировочного плана — йога и силовые.
Кроме того, актриса регулярно делает кардио: бегает на дорожке или катается на велосипеде. А вот что касается диет, то она себя практически ни в чём не ограничивает.
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