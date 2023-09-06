«Банды Нью-Йорка»: 65-летний Алек Болдуин показал семерых детей на редком фото

Алек Болдуин воспитывает семерых детей. Самой младшей дочери Иларии ещё нет и года. Вместе с женой Хиларией они сделали общее фото с детьми на прогулке в Нью-Йорке и поделились результатами в соцсетях. У супругов получилась настоящая гандбольная команда. Общее фото в своём блоге актёр подписал так — «Банды Нью-Йорка».

Алек Болдуин c семьёй Фото: @alecbaldwininsta

Такая большая семья требует большого внимания и заботы обоих родителей. Теперь актёр активно занимается спортом: ходит в тренажёрный зал и практикует йогу и пилатес вместе с женой. Именно она помогает Алеку следовать правилам здорового образа жизни.

Болдуин даже отказался от сахара и смог похудеть на 40 кг. Кроме того, Алек продолжает следить за питанием. Актёр не только следит за своим здоровьем, но и подаёт пример семерым наследникам.