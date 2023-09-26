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Учёные выяснили, жители каких стран наиболее довольны свои телом

Учёные выяснили, жители каких стран наиболее довольны свои телом
Жители каких стран довольны своим телом?
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Учёные из Университета Раскина опросили около 56 000 человек из 65 стран о том, как они себя оценивают с точки зрения красоты и привлекательности. Больше всего довольны своей внешностью жители Мальты, а вот жители Австралии оказались максимально строгими к себе.

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Лидерами рейтинга по удовлетворённости внешним видом среди стран также стали Тайвань, Бангладеш, Казахстан и Южная Корея. Наиболее неуверенными в себе оказались жители Австралии, Индии, Великобритании, Ирландии и Германии.

Кроме того, учёные обнаружили интересную закономерность: жители сельской местности относятся к себе лучше, чем те, кто живёт в больших городах. Профессор Вирен Свами, один из автор исследования, объяснил:

Люди, которые живут в городских районах, могут испытывать более сильное давление, которое вынуждает их соответствовать идеалам тела, пропагандируемым западным обществом.
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